Гагаринова (Головизнина) Параскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1834 ст.
1834г. МК Лубягино (свадьба) невеста Пасеговского прихода дер. Чухинской поручители по женеху Пасеговской волости крест. дер. Почилаковской Роман Ефимов, Николай Алексеев, Иван Егоров, Алексан Марков ... Показать все
Рождение ребёнка
1840
Сын: Гагаринов Павел Тимофеевич
Отец ребёнка: Гагаринов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
05.11.1843 ст.
Сын: Гагаринов Иоанн Тимофеевич
Отец ребёнка: Гагаринов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
24.10.1845 ст.
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Гагаринов Тимофей Алексеевич
Смерть
После 1858