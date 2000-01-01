Гагаринова (Головизнина) Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова (Головизнина) Параскева Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1834 ст.

Муж: Гагаринов Тимофей Алексеевич

1834г. МК Лубягино (свадьба) невеста Пасеговского прихода дер. Чухинской поручители по женеху Пасеговской волости крест. дер. Почилаковской Роман Ефимов, Николай Алексеев, Иван Егоров, Алексан Марков ... Показать все
Рождение ребёнка
1840

Сын: Гагаринов Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Гагаринов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
05.11.1843 ст.

Сын: Гагаринов Иоанн Тимофеевич

Отец ребёнка: Гагаринов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
24.10.1845 ст.

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Гагаринов Тимофей Алексеевич

Смерть
После 1858
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