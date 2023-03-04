Гагаринов Павел Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиПосле 1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1859 ст.
Дочь: (Гагаринова) Анна Павловна
Мать ребёнка: Гагаринова Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
08.02.1861
Мать ребёнка: Гагаринова Елизавета Иванова
Смерть
После 1861