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Гагаринов Павел Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

После 1861

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Гагаринов Тимофей Алексеевич

Мать: Гагаринова (Головизнина) Параскева Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Елизавета Иванова

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1859 ст.

Дочь: (Гагаринова) Анна Павловна

Мать ребёнка: Гагаринова Елизавета Иванова

Рождение ребёнка
08.02.1861

Сын: Гагаринов Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Гагаринова Елизавета Иванова

Смерть
После 1861

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