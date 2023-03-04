Гагаринова Елизавета Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Елизавета Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Павел Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1859 ст.

Дочь: (Гагаринова) Анна Павловна

Отец ребёнка: Гагаринов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
08.02.1861

Сын: Гагаринов Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Гагаринов Павел Тимофеевич

Смерть
После 1761

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