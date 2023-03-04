Гагаринова Елизавета Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1859 ст.
Дочь: (Гагаринова) Анна Павловна
Отец ребёнка: Гагаринов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.02.1861
Отец ребёнка: Гагаринов Павел Тимофеевич
Смерть
После 1761