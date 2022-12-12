Гагаринова Евфимия Енефентова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Гагаринов Марко Артёмович
Отец ребёнка: Гагаринов Артём Ильич
Рождение ребёнка
24.02.1774 ст.
Отец ребёнка: Гагаринов Артём Ильич
Рождение ребёнка
04.03.1778 ст.
Дочь: Ульяна Артёмовна
Отец ребёнка: Гагаринов Артём Ильич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Артёмовна
Отец ребёнка: Гагаринов Артём Ильич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Агафия Артёмовна
Отец ребёнка: Гагаринов Артём Ильич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Гагаринов Алексей Артёмович
Отец ребёнка: Гагаринов Артём Ильич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Гагаринов Ларион Артёмович
Отец ребёнка: Гагаринов Артём Ильич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Гагаринов Артём Артёмович
Отец ребёнка: Гагаринов Артём Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1814
умерла в 63 года