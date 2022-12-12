Гагаринова Евфимия Енефентова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Евфимия Енефентова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1814

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Гагаринов Марко Артёмович

Отец ребёнка: Гагаринов Артём Ильич

Рождение ребёнка
24.02.1774 ст.

Сын: Гагаринов Иван Артёмович

Отец ребёнка: Гагаринов Артём Ильич

Рождение ребёнка
04.03.1778 ст.

Дочь: Ульяна Артёмовна

Отец ребёнка: Гагаринов Артём Ильич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Артёмовна

Отец ребёнка: Гагаринов Артём Ильич

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Агафия Артёмовна

Отец ребёнка: Гагаринов Артём Ильич

Рождение ребёнка
1784

Сын: Гагаринов Алексей Артёмович

Отец ребёнка: Гагаринов Артём Ильич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Гагаринов Ларион Артёмович

Отец ребёнка: Гагаринов Артём Ильич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Гагаринов Артём Артёмович

Отец ребёнка: Гагаринов Артём Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Артём Ильич

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1814
умерла в 63 года
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