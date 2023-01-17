Гагаринов Артём Артёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагаринов Артём Артёмович

Гагаринов Артём Артёмович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

30.04.1850

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Гагаринов Артём Ильич

Мать: Гагаринова Евфимия Енефентова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Гагаринов Артём Артёмович

Мать ребёнка: Гагаринова Александра

Рождение ребёнка
05.01.1814

Сын: Гагаринов Фёдор Артёмович

Мать ребёнка: Гагаринова Александра

Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Акилина Артемьева

Мать ребёнка: Гагаринова Александра

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гагаринов Емельян Артёмович

Мать ребёнка: Гагаринова Александра

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Артемьева

Мать ребёнка: Гагаринова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Александра

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
30.04.1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close