Гагаринов Артём Артёмович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти30.04.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1811
Сын: Гагаринов Артём Артёмович
Мать ребёнка: Гагаринова Александра
Рождение ребёнка
05.01.1814
Сын: Гагаринов Фёдор Артёмович
Мать ребёнка: Гагаринова Александра
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Акилина Артемьева
Мать ребёнка: Гагаринова Александра
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гагаринов Емельян Артёмович
Мать ребёнка: Гагаринова Александра
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Артемьева
Мать ребёнка: Гагаринова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гагаринова Александра
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.04.1850