Гагаринов Емельян Артёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринов Емельян Артёмович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

04.05.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Гагаринов Артём Артёмович

Мать: Гагаринова Александра

Бракосочетание
29.05.1857 ст.

Жена: Гагаринова Ксения Филимонова

Рождение ребёнка
10.09.1859 ст.

Сын: Гагаринов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Гагаринова Ксения Филимонова

Рождение ребёнка
27.09.1860

Сын: Гагаринов Роман Емельянович

Мать ребёнка: Гагаринова Ксения Филимонова

Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
04.05.1865 ст.
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