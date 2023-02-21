Гагаринов Емельян Артёмович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти04.05.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Гагаринов Артём Артёмович
Мать: Гагаринова Александра
Бракосочетание
29.05.1857 ст.
Рождение ребёнка
10.09.1859 ст.
Сын: Гагаринов Иван Емельянович
Мать ребёнка: Гагаринова Ксения Филимонова
Рождение ребёнка
27.09.1860
Сын: Гагаринов Роман Емельянович
Мать ребёнка: Гагаринова Ксения Филимонова
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
04.05.1865 ст.