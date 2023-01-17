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Гагаринова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Гагаринов Артём Артёмович

Отец ребёнка: Гагаринов Артём Артёмович

Рождение ребёнка
05.01.1814

Сын: Гагаринов Фёдор Артёмович

Отец ребёнка: Гагаринов Артём Артёмович

Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Акилина Артемьева

Отец ребёнка: Гагаринов Артём Артёмович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гагаринов Емельян Артёмович

Отец ребёнка: Гагаринов Артём Артёмович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Артемьева

Отец ребёнка: Гагаринов Артём Артёмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Артём Артёмович

Смерть
После 1834
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