Гагаринова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Гагаринов Артём Артёмович
Отец ребёнка: Гагаринов Артём Артёмович
Рождение ребёнка
05.01.1814
Сын: Гагаринов Фёдор Артёмович
Отец ребёнка: Гагаринов Артём Артёмович
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Акилина Артемьева
Отец ребёнка: Гагаринов Артём Артёмович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гагаринов Емельян Артёмович
Отец ребёнка: Гагаринов Артём Артёмович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Артемьева
Отец ребёнка: Гагаринов Артём Артёмович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834