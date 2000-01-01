Гагаринова (Пенкина) Ксения Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Пенкин Филимон Сидорович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1857 ст.
Рождение ребёнка
10.09.1859 ст.
Сын: Гагаринов Иван Емельянович
Отец ребёнка: Гагаринов Емельян Артёмович
Рождение ребёнка
27.09.1860
Сын: Гагаринов Роман Емельянович
Отец ребёнка: Гагаринов Емельян Артёмович
Смерть
После 1860