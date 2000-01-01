Гагаринова (Пенкина) Ксения Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова (Пенкина) Ксения Филимонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Пенкин Филимон Сидорович

Мать: не указана

Бракосочетание
29.05.1857 ст.

Муж: Гагаринов Емельян Артёмович

Рождение ребёнка
10.09.1859 ст.

Сын: Гагаринов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Гагаринов Емельян Артёмович

Рождение ребёнка
27.09.1860

Сын: Гагаринов Роман Емельянович

Отец ребёнка: Гагаринов Емельян Артёмович

Смерть
После 1860
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