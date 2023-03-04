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Гагаринов Онисим Ильич

Место рождения

Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1748

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Гагаринов Илья Карпович

Мать: Гагаринова (Мамаева) Марья Прокопьева

Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова (Стародумова) Евдокия Трофимова

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Гагаринов Ефим Онисимович

Мать ребёнка: Гагаринова (Стародумова) Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
03.05.1774 ст.

Дочь: Гагаринова (Гагаринова) Мавра Онисимовна

Мать ребёнка: Гагаринова (Стародумова) Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
02.10.1775 ст.

Дочь: Орлова (Гагаринова) Устина Онисимовна

Мать ребёнка: Гагаринова (Стародумова) Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
05.02.1778 ст.

Дочь: (Гагаринова) Агафия Онисимовна

Мать ребёнка: Гагаринова (Стародумова) Евдокия Трофимова

Смерть
1783
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния

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