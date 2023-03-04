Гагаринов Онисим Ильич
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Гагаринов Ефим Онисимович
Мать ребёнка: Гагаринова (Стародумова) Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
03.05.1774 ст.
Рождение ребёнка
02.10.1775 ст.
Дочь: Орлова (Гагаринова) Устина Онисимовна
Мать ребёнка: Гагаринова (Стародумова) Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
05.02.1778 ст.
Дочь: (Гагаринова) Агафия Онисимовна
Мать ребёнка: Гагаринова (Стародумова) Евдокия Трофимова
Смерть
1783