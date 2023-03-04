Гагаринова (Стародумова) Евдокия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747 ст.
Дата смертиПосле 1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Пасеговская пятидесятина деревня подле Пасеговского погоста, черносошневая
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Гагаринов Ефим Онисимович
Отец ребёнка: Гагаринов Онисим Ильич
Рождение ребёнка
03.05.1774 ст.
Дочь: Гагаринова Мавра Онисимовна
Отец ребёнка: Гагаринов Онисим Ильич
Рождение ребёнка
02.10.1775 ст.
Дочь: Орлова Устина Онисимовна
Отец ребёнка: Гагаринов Онисим Ильич
Рождение ребёнка
05.02.1778 ст.
Дочь: Агафия Онисимовна
Отец ребёнка: Гагаринов Онисим Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1792