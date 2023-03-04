Гагаринова (Стародумова) Евдокия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагаринова (Стародумова) Евдокия Трофимова

Гагаринова (Стародумова) Евдокия Трофимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747 ст.

Дата смерти

После 1792

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пасеговская пятидесятина деревня подле Пасеговского погоста, черносошневая
Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Гагаринов Ефим Онисимович

Отец ребёнка: Гагаринов Онисим Ильич

Рождение ребёнка
03.05.1774 ст.

Дочь: Гагаринова Мавра Онисимовна

Отец ребёнка: Гагаринов Онисим Ильич

Рождение ребёнка
02.10.1775 ст.

Дочь: Орлова Устина Онисимовна

Отец ребёнка: Гагаринов Онисим Ильич

Рождение ребёнка
05.02.1778 ст.

Дочь: Агафия Онисимовна

Отец ребёнка: Гагаринов Онисим Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Онисим Ильич

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1792
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close