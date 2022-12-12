Вшивцева (Вшивцева) Наталия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Вшивцева) Наталия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

До 1779

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Вшивцев Василий Петрович

Мать: Вшивцева Параскева Фёдорова

Бракосочетание
26.02.1758 ст.

Муж: Вшивцев Прокоп Прокопивич

МК 1735г (день свадьбы) ф. 237 оп. 75 д. 13 из Займища Арафаиловского от Василий Вшивцов
Рождение ребёнка
1763

Сын: Вшивцев Ерёма Прокопивич

Отец ребёнка: Вшивцев Прокоп Прокопивич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1770 ст.

Дочь: Елена Прокопьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Прокоп Прокопивич

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1779
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