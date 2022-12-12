Вшивцева (Вшивцева) Наталия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиДо 1779
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Бракосочетание
26.02.1758 ст.
МК 1735г (день свадьбы) ф. 237 оп. 75 д. 13 из Займища Арафаиловского от Василий Вшивцов
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Вшивцев Прокоп Прокопивич
Рождение ребёнка
29.05.1770 ст.
Дочь: Елена Прокопьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Прокоп Прокопивич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1779