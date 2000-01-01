Вшивцева (Оденова) Параскева Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Оденова) Параскева Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Вшивцев Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Целищева Устина Васильева

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Зеленщикова Ксения Васильева

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Вшивцева Наталия Васильева

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович

Рождение ребёнка
1747

Сын: Вшивцев Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Василий Петрович

Смерть
После 1763
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