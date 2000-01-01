Вшивцева (Оденова) Параскева Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Целищева Устина Васильева
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Зеленщикова Ксения Васильева
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Вшивцева Наталия Васильева
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Вшивцев Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763