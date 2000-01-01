Вшивцев Ефим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Вшивцева ?
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Рогачева Варвара Ефимовна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Колупаева Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева ?
Место жительства
Неизвестно
д. Кобели (Кобелевский)
Смерть
1789