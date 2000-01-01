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Вшивцев Ефим Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Вшивцев Василий Петрович

Мать: Вшивцева Параскева Фёдорова

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Вшивцева ?

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Рогачева Варвара Ефимовна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Колупаева Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Евдокия Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева ?

Место жительства
Неизвестно
д. Кобели (Кобелевский)
Смерть
1789
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