Вшивцева (Крысова) Евдокия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Крысова) Евдокия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Рогачева Варвара Ефимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Колупаева Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Ефим Васильевич

Место жительства
Неизвестно
д. Кобели (Кобелевский)
Смерть
1790
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