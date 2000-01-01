Вшивцева (Крысова) Евдокия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Рогачева Варвара Ефимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Колупаева Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Вшивцев Ефим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Кобели (Кобелевский)
Смерть
1790