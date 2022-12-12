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Вшивцев Прокоп Степанович

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1713

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Вшивцев Степан Спиридонович

Мать: Вшивцева ?

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1746

Сын: Вшивцев Прокоп Прокопивич

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Аксеновна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарина Екатерина Прокопьевна

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Аксеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Анна Аксеновна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1787
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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