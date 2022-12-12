Вшивцев Прокоп Степанович
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Вшивцев Степан Спиридонович
Мать: Вшивцева ?
Рождение ребёнка
1746
Сын: Вшивцев Прокоп Прокопивич
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Аксеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарина Екатерина Прокопьевна
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Аксеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Анна Аксеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1787