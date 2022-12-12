Вшивцева (Палкина) Анна Аксеновна
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смерти12.05.1784 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Палкин Аксент Тарасович
Мать: не указана
Пасеговская Пятедисятина
Рождение ребёнка
1746
Сын: Вшивцев Прокоп Прокопивич
Отец ребёнка: Вшивцев Прокоп Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарина Екатерина Прокопьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Прокоп Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.05.1784 ст.
1784г. (смерть 63 года) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1016