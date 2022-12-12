Вшивцева (Палкина) Анна Аксеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Палкина) Анна Аксеновна

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Место рождения

Ральники, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

12.05.1784 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Палкин Аксент Тарасович

Мать: не указана

Ральники, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Пасеговская Пятедисятина
Рождение ребёнка
1746

Сын: Вшивцев Прокоп Прокопивич

Отец ребёнка: Вшивцев Прокоп Степанович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарина Екатерина Прокопьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Прокоп Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Прокоп Степанович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
12.05.1784 ст.
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
1784г. (смерть 63 года) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1016
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