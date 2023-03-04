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Вшивцев Степан Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

1736

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Вшивцев Спиридон Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева ?

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1701

Сын: Вшивцев Семён Степанович

Мать ребёнка: Вшивцева ?

Рождение ребёнка
1706

Сын: Вшивцев Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Вшивцева ?

Рождение ребёнка
1708

Сын: Вшивцев Егор Степанович

Мать ребёнка: Вшивцева ?

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Попова (Вшивцева) Марфа Степановна

Мать ребёнка: Вшивцева ?

Рождение ребёнка
1713

Сын: Вшивцев Прокоп Степанович

Мать ребёнка: Вшивцева ?

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1736

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