Вшивцев Степан Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смерти1736
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Вшивцев Спиридон Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева ?
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1701
Мать ребёнка: Вшивцева ?
Рождение ребёнка
1706
Мать ребёнка: Вшивцева ?
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: Вшивцева ?
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Попова (Вшивцева) Марфа Степановна
Мать ребёнка: Вшивцева ?
Рождение ребёнка
1713
Сын: Вшивцев Прокоп Степанович
Мать ребёнка: Вшивцева ?
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1736