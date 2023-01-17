Вшивцев Егор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Вшивцев Степан Спиридонович
Мать: Вшивцева ?
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: не указана
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Матрёна Егорова
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Егоршина (Якова Рафаилова)
Смерть
1761