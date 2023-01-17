Вшивцев Егор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Егор Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Вшивцев Степан Спиридонович

Мать: Вшивцева ?

Рождение ребёнка
1736

Сын: Вшивцев Трофим Егорович

Мать ребёнка: не указана

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Матрёна Егорова

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
д. Егоршина (Якова Рафаилова)
Смерть
1761
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