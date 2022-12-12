Вшивцева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1701
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Спиридонович
Рождение ребёнка
1706
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Спиридонович
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Спиридонович
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Попова Марфа Степановна
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Спиридонович
Рождение ребёнка
1713
Сын: Вшивцев Прокоп Степанович
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Спиридонович
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно