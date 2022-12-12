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Вшивцева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1701

Сын: Вшивцев Семён Степанович

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Спиридонович

Рождение ребёнка
1706

Сын: Вшивцев Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Спиридонович

Рождение ребёнка
1708

Сын: Вшивцев Егор Степанович

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Спиридонович

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Попова Марфа Степановна

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Спиридонович

Рождение ребёнка
1713

Сын: Вшивцев Прокоп Степанович

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Спиридонович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Степан Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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