Вшивцев Семён Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Семён Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Вшивцев Степан Спиридонович

Мать: Вшивцева ?

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Князев Настасья Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Буторина Дарья Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
д. Егоршина (Якова Рафаилова)
Смерть
1748
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