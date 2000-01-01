Вшивцев Семён Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Вшивцев Степан Спиридонович
Мать: Вшивцева ?
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Князев Настасья Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Буторина Дарья Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Егоршина (Якова Рафаилова)
Смерть
1748