Вшивцев Спиридон Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Спиридон Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1660

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1660

Отец: Вшивцев Митка Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Вшивцев Степан Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Вшивцев Ананий Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1679

Сын: Вшивцев Иван Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678
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