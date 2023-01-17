Вшивцев Спиридон Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1660
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1660
Отец: Вшивцев Митка Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Вшивцев Степан Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Вшивцев Ананий Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1679
Сын: Вшивцев Иван Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678