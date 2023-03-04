Вшивцев Митка Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Митка Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1626

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1626

Отец: Вшивцев Иван

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1660

Сын: Вшивцев Спиридон Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1662

Сын: Вшивцев Емелька Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1665

Сын: Вшивцев Сенка Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678

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