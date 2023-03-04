Вшивцев Митка Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1626
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1626
Отец: Вшивцев Иван
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1660
Сын: Вшивцев Спиридон Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1662
Сын: Вшивцев Емелька Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1665
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678