Пахомий Иевлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Иев Никитич
Мать: Авдотья Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1743
Сын: Елистрат Пахомович
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Марфа Пахомовна
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Смерть
1770