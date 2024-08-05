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Пахомий Иевлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Иев Никитич

Мать: Авдотья Дементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1743

Сын: Крюков Евстрат Пахомович

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1743

Сын: Елистрат Пахомович

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Марфа Пахомовна

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Смерть
1770

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