Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахомий Иевлевич
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Пахомий Иевлевич
Рождение ребёнка
1743
Сын: Елистрат Пахомович
Отец ребёнка: Пахомий Иевлевич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Марфа Пахомовна
Отец ребёнка: Пахомий Иевлевич
Смерть
Неизвестно