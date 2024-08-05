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Евдокия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Илья

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомий Иевлевич

Рождение ребёнка
1743

Сын: Крюков Евстрат Пахомович

Отец ребёнка: Пахомий Иевлевич

Рождение ребёнка
1743

Сын: Елистрат Пахомович

Отец ребёнка: Пахомий Иевлевич

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Марфа Пахомовна

Отец ребёнка: Пахомий Иевлевич

Смерть
Неизвестно

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