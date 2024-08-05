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Крюков Евстрат Пахомович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Пахомий Иевлевич

Мать: Евдокия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Крюков Василий Евстратович

Мать ребёнка: Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Николай Евстратович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1776

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