Крюков Евстрат Пахомович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Пахомий Иевлевич
Мать: Евдокия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Крюков Василий Евстратович
Мать ребёнка: Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Николай Евстратович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1776