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Марфа Пахомовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Пахомий Иевлевич

Мать: Евдокия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Василий Петрович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Крюкова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Крюков Василий Петрович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Крюков Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Петрович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Крюков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Петрович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Прасковья (2-Я) Васильевна

Отец ребёнка: Крюков Василий Петрович

Смерть
Неизвестно

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