Марфа Пахомовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Пахомий Иевлевич
Мать: Евдокия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Крюкова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Крюков Василий Петрович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Крюков Василий Петрович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Крюков Василий Петрович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Прасковья (2-Я) Васильевна
Отец ребёнка: Крюков Василий Петрович
Смерть
Неизвестно