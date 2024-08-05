Крюков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Крюков Василий Петрович
Мать: Марфа Пахомовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Крюкова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Крюкова) Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Крюкова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Крюкова) Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Крюкова Пелагея Дмитриевна
Смерть
Неизвестно