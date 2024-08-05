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Крюкова Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Крюков Василий Петрович

Мать: Марфа Пахомовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков (?) Никита Федосович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Арина Никитична

Отец ребёнка: Крюков (?) Никита Федосович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Крюков Никита Никитич

Отец ребёнка: Крюков (?) Никита Федосович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Крюков (?) Василий Никитич

Отец ребёнка: Крюков (?) Никита Федосович

Смерть
Неизвестно

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