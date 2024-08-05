Крюкова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Крюков Василий Петрович
Мать: Марфа Пахомовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Арина Никитична
Отец ребёнка: Крюков (?) Никита Федосович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Крюков (?) Никита Федосович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Крюков (?) Василий Никитич
Отец ребёнка: Крюков (?) Никита Федосович
Смерть
Неизвестно