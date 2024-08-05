Крюков (?) Никита Федосович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюков (?) Никита Федосович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Федос Осипович

Мать: Наталья Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Арина Никитична

Мать ребёнка: Крюкова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Крюков Никита Никитич

Мать ребёнка: Крюкова Прасковья Васильевна

Смерть
1812
Рождение ребёнка
1813

Сын: Крюков (?) Василий Никитич

Мать ребёнка: Крюкова Прасковья Васильевна

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