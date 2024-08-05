Крюков (?) Никита Федосович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Федос Осипович
Мать: Наталья Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Арина Никитична
Мать ребёнка: Крюкова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Крюкова Прасковья Васильевна
Смерть
1812
Рождение ребёнка
1813
Сын: Крюков (?) Василий Никитич
Мать ребёнка: Крюкова Прасковья Васильевна