Наталья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Евдоким
Мать: Елена Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федос Осипович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Крюков (?) Никита Федосович
Отец ребёнка: Федос Осипович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Крюков (?) Данила Федосович
Отец ребёнка: Федос Осипович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ефимия Федосовна
Отец ребёнка: Федос Осипович
Смерть
Неизвестно