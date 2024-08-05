Наталья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Евдоким

Мать: Елена Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федос Осипович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Крюков (?) Никита Федосович

Отец ребёнка: Федос Осипович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Крюков (?) Данила Федосович

Отец ребёнка: Федос Осипович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ефимия Федосовна

Отец ребёнка: Федос Осипович

Смерть
Неизвестно

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