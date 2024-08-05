Авдотья Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Дементий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иев Никитич
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Авдотья Иевлевна
Отец ребёнка: Иев Никитич
Рождение ребёнка
1721
Сын: Афанасий Иевлевич
Отец ребёнка: Иев Никитич
Рождение ребёнка
1725
Сын: Пахомий Иевлевич
Отец ребёнка: Иев Никитич
Рождение ребёнка
1727
Сын: Дементий Иевлевич
Отец ребёнка: Иев Никитич
Смерть
Неизвестно