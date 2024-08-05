Авдотья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Дементий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иев Никитич

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Авдотья Иевлевна

Отец ребёнка: Иев Никитич

Рождение ребёнка
1721

Сын: Афанасий Иевлевич

Отец ребёнка: Иев Никитич

Рождение ребёнка
1725

Сын: Пахомий Иевлевич

Отец ребёнка: Иев Никитич

Рождение ребёнка
1727

Сын: Дементий Иевлевич

Отец ребёнка: Иев Никитич

Смерть
Неизвестно

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