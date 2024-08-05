Иев Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Никита Трофимович
Мать: Прасковья Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Дементьевна
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Авдотья Иевлевна
Мать ребёнка: Авдотья Дементьевна
Рождение ребёнка
1721
Сын: Афанасий Иевлевич
Мать ребёнка: Авдотья Дементьевна
Рождение ребёнка
1725
Сын: Пахомий Иевлевич
Мать ребёнка: Авдотья Дементьевна
Рождение ребёнка
1727
Сын: Дементий Иевлевич
Мать ребёнка: Авдотья Дементьевна
Смерть
Неизвестно