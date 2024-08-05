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Иев Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Никита Трофимович

Мать: Прасковья Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Дементьевна

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Авдотья Иевлевна

Мать ребёнка: Авдотья Дементьевна

Рождение ребёнка
1721

Сын: Афанасий Иевлевич

Мать ребёнка: Авдотья Дементьевна

Рождение ребёнка
1725

Сын: Пахомий Иевлевич

Мать ребёнка: Авдотья Дементьевна

Рождение ребёнка
1727

Сын: Дементий Иевлевич

Мать ребёнка: Авдотья Дементьевна

Смерть
Неизвестно

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