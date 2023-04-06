Меренов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеренов Иван

Меренов Иван

avatar

Место рождения

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

Между 1830 и 1857

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1762 г.р.

Мать

Вычислено 1767 г.р.

Жена

Вычислено 1795 г.р.

Дети

Вычислено 1812 г.р.
Вычислено 1815 г.р.
Вычислено 1819 г.р.
Вычислено 1823 г.р.
Вычислено 1825 г.р.
Вычислено 1827 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: Никифоров Филипп

Мать: Дарья

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Надежда

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Дочь: Агрипина

Мать ребёнка: Надежда

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: София

Мать ребёнка: Надежда

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Мернов Петр

Мать ребёнка: Надежда

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Сын: Мернов Минай

Мать ребёнка: Надежда

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Мернов Кирилл

Мать ребёнка: Надежда

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Мернов Фрол

Мать ребёнка: Надежда

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Сын: Мернов Константин

Мать ребёнка: Надежда

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1830 и 1857
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close