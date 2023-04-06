Меренов Иван
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смертиМежду 1830 и 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794
Отец: Никифоров Филипп
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Сын: Мернов Петр
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Сын: Мернов Минай
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Сын: Мернов Кирилл
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Сын: Мернов Фрол
Мать ребёнка: Надежда
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Сын: Мернов Константин
Мать ребёнка: Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1830 и 1857