Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Сын: Меренов Иван
Отец ребёнка: Никифоров Филипп
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Никифоров Филипп
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Меренов Михаил
Отец ребёнка: Никифоров Филипп
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Никифоров Филипп
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Никифоров Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифоров Филипп
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно