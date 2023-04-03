Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1762 г.р.

Дети

Вычислено 1794 г.р.
Вычислено 1798 г.р.
Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1804 г.р.
Вычислено 1807 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Сын: Меренов Иван

Отец ребёнка: Никифоров Филипп

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Никифоров Филипп

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Меренов Михаил

Отец ребёнка: Никифоров Филипп

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Никифоров Филипп

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Никифоров Филипп

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Филипп

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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