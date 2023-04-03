Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Меренов Иван
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Меренов Иван
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: София
Отец ребёнка: Меренов Иван
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Сын: Мернов Петр
Отец ребёнка: Меренов Иван
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Сын: Мернов Минай
Отец ребёнка: Меренов Иван
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Сын: Мернов Кирилл
Отец ребёнка: Меренов Иван
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Сын: Мернов Фрол
Отец ребёнка: Меренов Иван
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Сын: Мернов Константин
Отец ребёнка: Меренов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меренов Иван
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно