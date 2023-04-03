Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНадежда

Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Вычислено 1812 г.р.
Вычислено 1815 г.р.
Вычислено 1819 г.р.
Вычислено 1823 г.р.
Вычислено 1825 г.р.
Вычислено 1827 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Меренов Иван

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Меренов Иван

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: София

Отец ребёнка: Меренов Иван

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Мернов Петр

Отец ребёнка: Меренов Иван

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Сын: Мернов Минай

Отец ребёнка: Меренов Иван

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Мернов Кирилл

Отец ребёнка: Меренов Иван

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Мернов Фрол

Отец ребёнка: Меренов Иван

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Сын: Мернов Константин

Отец ребёнка: Меренов Иван

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меренов Иван

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close