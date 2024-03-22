Мернов Петр
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823
Отец: Меренов Иван
Мать: Надежда
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Сын: Мернов Иван
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Рождение ребёнка
19.07.1869
Сын: Мернов Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно