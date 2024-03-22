Мернов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМернов Петр

Мернов Петр

Место рождения

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Вычислено 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1794 г.р.

Мать

Вычислено 1795 г.р.

Жена

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Вычислено 1841 г.р.
Вычислено 1845 г.р.
1869 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823

Отец: Меренов Иван

Мать: Надежда

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Сын: Мернов Иван

Мать ребёнка: Матрона

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Матрона

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.07.1869

Сын: Мернов Илья

Мать ребёнка: не указана

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close