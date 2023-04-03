Никифоров Филипп
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762
Отец: Мерненков Никита
Мать: Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Сын: Меренов Иван
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Дочь: (Меренова) Акулина
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Меренов Михаил
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: (Меренова) Анисья
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: (Меренова) Матрена
Мать ребёнка: Дарья
Смерть
Неизвестно