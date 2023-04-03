Никифоров Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Филипп

Место рождения

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Вычислено 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1731 г.р.

Мать

Вычислено 1738 г.р.

Жена

Вычислено 1767 г.р.

Дети

Вычислено 1794 г.р.
Вычислено 1798 г.р.
Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1804 г.р.
Вычислено 1807 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1762

Отец: Мерненков Никита

Мать: Варвара

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Сын: Меренов Иван

Мать ребёнка: Дарья

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: (Меренова) Акулина

Мать ребёнка: Дарья

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Меренов Михаил

Мать ребёнка: Дарья

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: (Меренова) Анисья

Мать ребёнка: Дарья

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: (Меренова) Матрена

Мать ребёнка: Дарья

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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