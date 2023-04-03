Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара

Варвара

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1731 г.р.

Дети

Вычислено 1756 г.р.
Вычислено 1760 г.р.
Вычислено 1762 г.р.
Вычислено 1767 г.р.
Вычислено 1770 г.р.
Вычислено 1771 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1756

Сын: Мерненков Федор

Отец ребёнка: Мерненков Никита

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1760

Сын: Мерненков Максим

Отец ребёнка: Мерненков Никита

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1762

Сын: Никифоров Филипп

Отец ребёнка: Мерненков Никита

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1767

Сын: Никифоров Петр

Отец ребёнка: Мерненков Никита

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1770

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Мерненков Никита

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1771

Сын: Никифоров Моисей

Отец ребёнка: Мерненков Никита

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерненков Никита

Место жительства
Неизвестно
Александровское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close