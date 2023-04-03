Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1756
Сын: Мерненков Федор
Отец ребёнка: Мерненков Никита
Рождение ребёнка
Вычислено 1760
Сын: Мерненков Максим
Отец ребёнка: Мерненков Никита
Рождение ребёнка
Вычислено 1762
Сын: Никифоров Филипп
Отец ребёнка: Мерненков Никита
Рождение ребёнка
Вычислено 1767
Сын: Никифоров Петр
Отец ребёнка: Мерненков Никита
Рождение ребёнка
Вычислено 1770
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Мерненков Никита
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1771
Сын: Никифоров Моисей
Отец ребёнка: Мерненков Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мерненков Никита
Место жительства
Неизвестно
Александровское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно