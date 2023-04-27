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von Mansfeld-Querfurt Gebhard (lll)

Место рождения

Mansfeld, Sachsen, Tyskland

Дата рождения

Около 1330

Дата смерти

05.11.1382

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1330

Отец: von Mansfeld-Querfurt Gebhard

Мать: von Falkenstein (von Falkenstein) Luitgard

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: von Mansfeld-Querfurt Burchard Vlll

Мать ребёнка: von Schwarzburg-Blankenburg (von Schwarzburg) Mechild (Mathilde)

Работа или профессия
Неизвестно
Domherr zu Magdeburg
Рождение ребёнка
1360

Сын: von Mansfeld Günther Graf

Мать ребёнка: von Schwarzburg-Blankenburg (von Schwarzburg) Mechild (Mathilde)

Бракосочетание
1360

Жена: von Schwarzburg-Blankenburg (von Schwarzburg) Mechild (Mathilde)

Бракосочетание
1375

Жена: von Käfernburg (von Käfernburg) Elisabeth Grafin

Рождение ребёнка
Около 1376

Сын: von Mansfeld-Querfurt Albrecht IV

Мать ребёнка: von Käfernburg (von Käfernburg) Elisabeth Grafin

Рождение ребёнка
1380

Сын: von Mansfeld Volrad ll

Мать ребёнка: von Käfernburg (von Käfernburg) Elisabeth Grafin

Смерть
05.11.1382

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