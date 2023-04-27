von Mansfeld-Querfurt Gebhard (lll)
Место рожденияMansfeld, Sachsen, Tyskland
Дата рожденияОколо 1330
Дата смерти05.11.1382
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1330
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Domherr zu Magdeburg
Рождение ребёнка
1360
Сын: von Mansfeld Günther Graf
Мать ребёнка: von Schwarzburg-Blankenburg (von Schwarzburg) Mechild (Mathilde)
Бракосочетание
1360
Бракосочетание
1375
Рождение ребёнка
Около 1376
Сын: von Mansfeld-Querfurt Albrecht IV
Мать ребёнка: von Käfernburg (von Käfernburg) Elisabeth Grafin
Рождение ребёнка
1380
Мать ребёнка: von Käfernburg (von Käfernburg) Elisabeth Grafin
Смерть
05.11.1382