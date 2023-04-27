von Falkenstein (von Falkenstein) Luitgard
Место рожденияFalkenstein, Saxony Germany
Дата рожденияОколо 1309
Дата смерти1361
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1309
Бракосочетание
21.10.1327
Рождение ребёнка
Около 1330
Сын: von Mansfeld-Querfurt Gebhard (lll)
Отец ребёнка: von Mansfeld-Querfurt Gebhard
Рождение ребёнка
1340
Дочь: née Countess of Hohenstein (von Mansfeld) Elisabeth
Отец ребёнка: von Mansfeld-Querfurt Gebhard
Рождение ребёнка
Около 1345
Дочь: von Mansfeld (von Mansfeld) Lutrud
Отец ребёнка: von Mansfeld-Querfurt Gebhard
Смерть
1361