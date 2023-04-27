von Falkenstein (von Falkenstein) Luitgard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvon Falkenstein (von Falkenstein) Luitgard

von Falkenstein (von Falkenstein) Luitgard

Место рождения

Falkenstein, Saxony Germany

Дата рождения

Около 1309

Дата смерти

1361

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1309

Отец: von Falkenstein Volrad

Мать: von Falkenstein (von Arnstein) Luitgard

Бракосочетание
21.10.1327

Муж: von Mansfeld-Querfurt Gebhard

Рождение ребёнка
Около 1330

Сын: von Mansfeld-Querfurt Gebhard (lll)

Отец ребёнка: von Mansfeld-Querfurt Gebhard

Рождение ребёнка
1340

Дочь: née Countess of Hohenstein (von Mansfeld) Elisabeth

Отец ребёнка: von Mansfeld-Querfurt Gebhard

Рождение ребёнка
Около 1345

Дочь: von Mansfeld (von Mansfeld) Lutrud

Отец ребёнка: von Mansfeld-Querfurt Gebhard

Смерть
1361

Мы используем куки для улучшения работы сайта.