née Countess of Hohenstein (von Mansfeld) Elisabeth
Место рожденияMansfeld, Sachsen, Prussia
Дата рождения1340
Дата смертиПосле 06.03.1398
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1340
Mansfeld, Sachsen, Prussia
Рождение ребёнка
1375
Отец ребёнка: Der Jüngere Zu Stolberg Heinrich IV
Südharz
Рождение ребёнка
Около 1377
Дочь: Von Honstein Zu Klettenberg Anna (Sophie)
Отец ребёнка: Der Jüngere Zu Stolberg Heinrich IV
Stolberg
Смерть
После 06.03.1398