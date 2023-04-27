née Countess of Hohenstein (von Mansfeld) Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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née Countess of Hohenstein (von Mansfeld) Elisabeth

Место рождения

Mansfeld, Sachsen, Prussia

Дата рождения

1340

Дата смерти

После 06.03.1398

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1340

Отец: Von Mansfeld-Querfurt Gebhard

Мать: Von Falkenstein Luitgard

Mansfeld, Sachsen, Prussia
Рождение ребёнка
1375

Сын: Zu Stolberg Botho Graf

Отец ребёнка: Der Jüngere Zu Stolberg Heinrich IV

Südharz
Рождение ребёнка
Около 1377

Дочь: Von Honstein Zu Klettenberg Anna (Sophie)

Отец ребёнка: Der Jüngere Zu Stolberg Heinrich IV

Stolberg
Смерть
После 06.03.1398