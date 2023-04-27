von Mansfeld-Querfurt Gebhard
Место рожденияMansfeld
Дата рожденияОколо 1314
Дата смерти1335
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1314
Бракосочетание
21.10.1327
Рождение ребёнка
Около 1330
Смерть
1335
Рождение ребёнка
1340
Дочь: née Countess of Hohenstein (von Mansfeld) Elisabeth
Мать ребёнка: von Falkenstein (von Falkenstein) Luitgard
Рождение ребёнка
Около 1345
Дочь: von Mansfeld (von Mansfeld) Lutrud
Мать ребёнка: von Falkenstein (von Falkenstein) Luitgard