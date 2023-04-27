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von Mansfeld-Querfurt Gebhard

Место рождения

Mansfeld

Дата рождения

Около 1314

Дата смерти

1335

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1314

Отец: von Mansfeld-Querfurt Burkhard

Мать: von Wernigerode (von Wernigerode) Oda

Бракосочетание
21.10.1327

Жена: von Falkenstein (von Falkenstein) Luitgard

Рождение ребёнка
Около 1330

Сын: von Mansfeld-Querfurt Gebhard (lll)

Мать ребёнка: von Falkenstein (von Falkenstein) Luitgard

Смерть
1335
Рождение ребёнка
1340

Дочь: née Countess of Hohenstein (von Mansfeld) Elisabeth

Мать ребёнка: von Falkenstein (von Falkenstein) Luitgard

Рождение ребёнка
Около 1345

Дочь: von Mansfeld (von Mansfeld) Lutrud

Мать ребёнка: von Falkenstein (von Falkenstein) Luitgard

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