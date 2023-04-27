von Mansfeld-Querfurt Burkhard
Место рожденияGermany
Дата рожденияОколо 1287
Дата смерти1358
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1287
Germany
Рождение ребёнка
Около 1306
Дочь: Von Mansfeld-Querfurt N.N.
Мать ребёнка: Von Wernigerode Oda
Бракосочетание
1307
Жена: Von Wernigerode Oda
Рождение ребёнка
Около 1314
Сын: Von Mansfeld-Querfurt Gebhard
Мать ребёнка: Von Wernigerode Oda
Mansfeld
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Mansfeld-Querfurt
Смерть
1358