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von Mansfeld-Querfurt Burkhard

Место рождения

Germany

Дата рождения

Около 1287

Дата смерти

1358

Пол

Мужской

Отец

Около 1250 г.р.

Мать

Около 1252 г.р.

Жена

Около 1290 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1287

Отец: Von Mansfeld-Querfurt Burchard von

Мать: Von Lüchow Sophie

Germany
Рождение ребёнка
Около 1306

Дочь: Von Mansfeld-Querfurt N.N.

Мать ребёнка: Von Wernigerode Oda

Бракосочетание
1307

Жена: Von Wernigerode Oda

Рождение ребёнка
Около 1314

Сын: Von Mansfeld-Querfurt Gebhard

Мать ребёнка: Von Wernigerode Oda

Mansfeld
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Mansfeld-Querfurt
Смерть
1358