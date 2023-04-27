von Wernigerode (von Wernigerode) Oda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Wernigerode (von Wernigerode) Oda

Место рождения

Germany

Дата рождения

Около 1290

Дата смерти

1343

Пол

Женский

Отец

Около 1250 г.р.

Мать

1255 г.р.

Муж

Около 1287 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1290

Отец: Von Wernigerode Albrecht Graf

Мать: Von Barby A

Germany
Рождение ребёнка
Около 1306

Дочь: Von Mansfeld-Querfurt N.N.

Отец ребёнка: Von Mansfeld-Querfurt Burkhard

Бракосочетание
1307

Муж: Von Mansfeld-Querfurt Burkhard

Рождение ребёнка
Около 1314

Сын: Von Mansfeld-Querfurt Gebhard

Отец ребёнка: Von Mansfeld-Querfurt Burkhard

Mansfeld
Смерть
1343
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