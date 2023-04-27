von Wernigerode (von Wernigerode) Oda
Место рожденияGermany
Дата рожденияОколо 1290
Дата смерти1343
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1290
Отец: Von Wernigerode Albrecht Graf
Мать: Von Barby A
Germany
Рождение ребёнка
Около 1306
Дочь: Von Mansfeld-Querfurt N.N.
Отец ребёнка: Von Mansfeld-Querfurt Burkhard
Бракосочетание
1307
Рождение ребёнка
Около 1314
Сын: Von Mansfeld-Querfurt Gebhard
Отец ребёнка: Von Mansfeld-Querfurt Burkhard
Mansfeld
Смерть
1343