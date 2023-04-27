von Schwarzburg-Blankenburg (von Schwarzburg) Mechild (Mathilde)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1373
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1360
Сын: Von Mansfeld Günther Graf
Отец ребёнка: Von Mansfeld-Querfurt Gebhard (lll)
Of,Mansfeld
Бракосочетание
1360
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Von Mansfeld-Querfurt Burchard Vlll
Отец ребёнка: Von Mansfeld-Querfurt Gebhard (lll)
Смерть
1373