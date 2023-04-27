von Schwarzburg-Blankenburg (von Schwarzburg) Mechild (Mathilde) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Schwarzburg-Blankenburg (von Schwarzburg) Mechild (Mathilde)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1373

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Von Schwarzburg-Blankenburg Günther Graf

Мать: Von Honstein Elisabeth

Рождение ребёнка
1360

Сын: Von Mansfeld Günther Graf

Отец ребёнка: Von Mansfeld-Querfurt Gebhard (lll)

Of,Mansfeld
Бракосочетание
1360

Муж: Von Mansfeld-Querfurt Gebhard (lll)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Von Mansfeld-Querfurt Burchard Vlll

Отец ребёнка: Von Mansfeld-Querfurt Gebhard (lll)

Смерть
1373
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