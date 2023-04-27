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von Mansfeld-Querfurt Albrecht IV

Место рождения

<Of Schraplau,Sachsen,Prussia>

Дата рождения

Около 1376

Дата смерти

05.04.1416

Пол

Мужской

Отец

Около 1330 г.р.

Мать

Около 1334 г.р.

Жена

Около 1385 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1376

Отец: Von Mansfeld-Querfurt Gebhard (lll)

Мать: Von Käfernburg Elisabeth Grafin

<Of Schraplau,Sachsen,Prussia>
Бракосочетание
1402

Жена: Von Anhalt -Zerbst Elisabeth

Рождение ребёнка
1410

Сын: Von Mansfeld-Querfurt Günther (lll)

Мать ребёнка: Von Anhalt -Zerbst Elisabeth

Zerbst, Saxony-Anhalt Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Mansfeld, Propst zu Bibra
Смерть
05.04.1416
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