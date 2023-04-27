von Mansfeld-Querfurt Albrecht IV
Место рождения<Of Schraplau,Sachsen,Prussia>
Дата рожденияОколо 1376
Дата смерти05.04.1416
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1376
<Of Schraplau,Sachsen,Prussia>
Бракосочетание
1402
Рождение ребёнка
1410
Сын: Von Mansfeld-Querfurt Günther (lll)
Мать ребёнка: Von Anhalt -Zerbst Elisabeth
Zerbst, Saxony-Anhalt Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Mansfeld, Propst zu Bibra
Смерть
05.04.1416