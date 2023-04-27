von Käfernburg (von Käfernburg) Elisabeth Grafin
Место рождения<Of Eppstein,Hessen-Nassau,Prussia>
Дата рожденияОколо 1334
Дата смертиОколо 1382
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1334
Бракосочетание
1375
Рождение ребёнка
Около 1376
Сын: von Mansfeld-Querfurt Albrecht IV
Отец ребёнка: von Mansfeld-Querfurt Gebhard (lll)
Рождение ребёнка
1380
Отец ребёнка: von Mansfeld-Querfurt Gebhard (lll)
Смерть
Около 1382