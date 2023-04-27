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von Käfernburg (von Käfernburg) Elisabeth Grafin

Место рождения

<Of Eppstein,Hessen-Nassau,Prussia>

Дата рождения

Около 1334

Дата смерти

Около 1382

Пол

Женский

Отец

Около 1294 г.р.

Мать

1317 г.р.

Муж

Около 1330 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1334

Отец: von Käfernburg Günther (Xl)

Мать: von Käfernburg (von Eppenstein) Loretta

Бракосочетание
1375

Муж: von Mansfeld-Querfurt Gebhard (lll)

Рождение ребёнка
Около 1376

Сын: von Mansfeld-Querfurt Albrecht IV

Отец ребёнка: von Mansfeld-Querfurt Gebhard (lll)

Рождение ребёнка
1380

Сын: von Mansfeld Volrad ll

Отец ребёнка: von Mansfeld-Querfurt Gebhard (lll)

Смерть
Около 1382

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