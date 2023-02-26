Ксензова Евдокия (Авдотья) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксензова Евдокия (Авдотья) Иванова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Ильющенок Иван (малой)

Мать: Харитина Яковлева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1831

Муж: Ксензов Яков средний

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Бракосочетание
03.11.1835

Муж: Филипп Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.07.1840

Сын: Ксензов Антоний Яковлев

Отец ребёнка: Ксензов Яков средний

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1842

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Ксензов Яков средний

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1843

Дочь: Домника Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Иванов

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1854

Сын: Алексей Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1855

Сын: Роман Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1858

Сын: Архип Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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