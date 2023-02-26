Ксензова Евдокия (Авдотья) Иванова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Ильющенок Иван (малой)
Мать: Харитина Яковлева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1831
Муж: Ксензов Яков средний
Пятницкая церковь г.Поречье
Бракосочетание
03.11.1835
Муж: Филипп Иванов
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.07.1840
Отец ребёнка: Ксензов Яков средний
Рождение ребёнка
27.02.1842
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Ксензов Яков средний
Рождение ребёнка
30.12.1843
Дочь: Домника Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Иванов
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1854
Сын: Алексей Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1855
Сын: Роман Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1858
Сын: Архип Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно