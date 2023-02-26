Филипп Иванов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1809
Дата смерти1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Иван Богданов
Мать: ?
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1835
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.12.1843
Дочь: Домника Филиппова
Мать ребёнка: Ксензова Евдокия (Авдотья) Иванова
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1854
Сын: Алексей Филиппов
Мать ребёнка: Ксензова Евдокия (Авдотья) Иванова
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1855
Сын: Роман Филиппов
Мать ребёнка: Ксензова Евдокия (Авдотья) Иванова
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1858
Сын: Архип Филиппов
Мать ребёнка: Ксензова Евдокия (Авдотья) Иванова
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1881
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.