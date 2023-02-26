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Филипп Иванов

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1809

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Иван Богданов

Мать: ?

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1835

Жена: Ксензова Евдокия (Авдотья) Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.12.1843

Дочь: Домника Филиппова

Мать ребёнка: Ксензова Евдокия (Авдотья) Иванова

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1854

Сын: Алексей Филиппов

Мать ребёнка: Ксензова Евдокия (Авдотья) Иванова

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1855

Сын: Роман Филиппов

Мать ребёнка: Ксензова Евдокия (Авдотья) Иванова

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1858

Сын: Архип Филиппов

Мать ребёнка: Ксензова Евдокия (Авдотья) Иванова

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1881
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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