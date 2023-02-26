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Алексей Филиппов

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.02.1854

Дата смерти

06.08.1854

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1854

Отец: Филипп Иванов

Мать: Ксензова Евдокия (Авдотья) Иванова

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.08.1854
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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